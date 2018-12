Spaniolii detoneaza bomba! Dat afara de Besiktas, Pepe a ajuns pe lista Barcelonei, la 35 de ani. Cum a reactionat Messi la auzul vestii

Fundasul portughez Pepe, ajuns la 35 de ani, a fost pus pe liber de Besiktas, formatia turca avand dificultati financiare.

Ajuns la 35 de ani, Pepe este jucator liber de contract. El si-a incheiat sederea la Istanbul, dupa ce Besiktas l-a anuntat ca nu ii mai poate plati salariul.

Presa din Spania, prin vocea Don Balon, citata si de publicatia Goal.com noteaza ca Barcelona l-a pus pe lista pe Pepe, dorind sa isi acopere defensiva si asa fragila dupa accidentarile lui Umtiti si Vermaelen.

Cel care s-a opus imediat sosirii lui Pepe a fost, insa, Leo Messi, noteaza sursa citata.

"Nu i-a venit sa creada. Nici nu a vrut sa auda de Pepe", scrie Don Balon.

Spaniolii mai spun ca Messi considera ca Pepe nu mai poate face fata la nivel inalt, avand in vedere varsta sa. In plus, fundasul a avut de-a lungul vremii multe contre cu jucatorii Barcei, pe vremea cand imbraca tricoul Realului.