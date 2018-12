Becali a pus ochii pe un jucator de la Dinamo! Surpriza URIASA: ce jucator vrea sa aduca dupa ce a aflat ca Negoita ii da salariu de SOFER

Gigi Becali nu-l vrea doar pe Salomao de la Dinamo.

Patronul FCSB va incerca sa-l aduca in iarna si pe pustiul Ricardo Grigore, anunta Fanatik. Platit cu doar 1000 de euro pe luna in Stefan cel Mare, Grigore este un produs al lui Dinamo. Fotbalistul e considerat unul dintre cei mai importanti veniti din academia clubului in ultimii ani. Grigore a jucat atat in centrul apararii, cat si in stanga sau mijlocas la inchidere in acest sezon. Becali il vrea pentru a le crea concurenta lui Planic si Balasa. Chiar daca Grigore e fan Dinamo din copilarie, Becali crede ca-l poate convinge sa schimbe echipa cu o marire substantiala de contract. Grigore va implini in aprilie 20 de ani si e vazut de Becali drept o eventuala investitie de viitor pentru FCSB.