Raul Asencio a fost spitalizat, sâmbătă, pentru ca medicii să identifice virusul care l-a făcut să slăbească 6 kilograme în două săptămâni.

Afectat de o gastroenterită care i-a provocat vărsături şi o pierdere în greutate, fundaşul central a fost spitalizat de urgență. Totuși, potrivit news.ro, clubul madrilen a oferit veşti liniştitoare despre jucător, într-un comunicat.

„În urma testelor efectuate de echipa medicală a lui Real Madrid jucătorului nostru, Raul Asencio, a fost diagnosticat cu enterocolită bacteriană. Asencio este tratat în prezent acasă. Progresul său va fi monitorizat îndeaproape”, a declarat clubul.

După ce a fost titular împotriva celor de la Girona, scor 1-1, în La Liga, pe 10 aprilie, dar a lipsit în meciul retur al sferturilor de finală ale Ligii Campionilor de miercuri, cu Bayern, Asencio nu va reveni la timp pentru meciul de campionat împotriva lui Alaves, de marţi seară.