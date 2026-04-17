127.300.000€ după Bayern - Real Madrid!

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bayern Munchen s-a calificat în semifinalele UEFA Champions League după ce a trecut de Real Madrid, scor 4-3, după ce a învins și în turul de pe ”Bernabeu” cu 2-1.

TAGS:
Bayern Munchenbani champions leaguebayern real madrid
Din articol

Echipa pregătită de Alvaro Arbeloa a sperat la o ”remontada” în meciul retur de la Munchen și a condus, preț de minute bune, cu 2-3. Eduardo Camavinga și-a lăsat echipa în inferioritate numerică în minutul 86, iar Bayern a marcat de două ori pe finalul partidei prin Luis Diaz și Michael Olise, tranșând calificarea.

Specialiștii de la Football Meets Data au publicat o analiză amplă cu privire la sumele pe care le încasează echipele rămase în cupele europene, dar și cele eliminate în această rundă, iar Bayern conduce acest top cu un total de 127,3 milioane de euro pentru un singur sezon de Champions League.

Eliminate din competiție, Real Madrid și Barcelona vor încasa, pentru acest parcurs european, 102 respectiv 100 de milioane de euro.

Topul banilor din UEFA Champions League:

  • Bayern Munchen - 127,3 milioane de euro
  • Arsenal - 124,7 milioane de euro
  • PSG - 120,9 milioane de euro
  • Liverpool - 109,5 milioane de euro
  • Atletico Madrid - 104,2 milioane de euro
  • Real Madrid - 102,6 milioane de euro
  • FC Barcelona - 100,3 milioane de euro

Bayern - PSG și Atletico - Arsenal în semifinalele UEFA Champions League!

În semifinalele din UEFA Champions League, Bayern Munchen o va întâlni pe PSG în dublă manșă pentru un loc în finala de la Budapesta, în timp ce Atletico Madrid se va duela cu Arsenal pe cealaltă parte a tabloului.

Prima manșă a semifinalelor se va disputa pe 28 și 29 aprilie, în timp ce meciurile retur sunt programate pentru 5 și 6 mai. Potrivit informațiilor oficiale, toate partidele vor începe la ora 22:00.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!