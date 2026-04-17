Real Madrid a plătit pentru o „greșeală minoră”. Gruparea de pe stadionul „Santiago Bernabeu” a primit această sancțiune financiară din cauza începerii cu întârziere a partidei disputate împotriva germanilor de la Bayern Munchen.

Sancțiuni disciplinare pe bandă rulantă

Forul continental nu i-a iertat nici pe englezii de la Arsenal. Londonezii și antrenorul Mikel Arteta s-au ales cu un avertisment oficial din cauza unei abateri similare la meciul lor din competiția de elită a Europei.

Aceste măsuri fac parte dintr-o serie mai amplă de hotărâri luate în urma recentelor confruntări europene. Athletic Club a primit o penalizare de 16.875 de euro, după ce fanii prezenți pe stadionul „San Mames” au aruncat cu obiecte pe teren în timpul partidei.

De asemenea, echipa sub 19 ani a celor de la Atletico Madrid a fost penalizată după duelul din Youth League împotriva formației Club Brugge. Jucătorul Jose David Fernandez Torres a primit o suspendare de trei etape, în timp ce antrenorul Angel Donato nu va putea sta pe bancă în următoarele două jocuri. Totodată, clubul madrilen a fost amendat cu suma de 2.500 de euro pentru conduită necorespunzătoare.