Ramos a marcat golul 100, dar nu e sigur ca va continua si la anul la Real Madrid! Zidane a vorbit despre situatia capitanului 

Real Madrid a invins aseara dupa un meci foarte greu. Gazdele au condus cu 2-0, dar s-au vazut egalati de Inter, iar intrarile lui Rodrygo si Vinicius au schimbat total partida. Primul brazilian a si marcat, astfel, el a adus victoria madrilenilor care fac patru puncte in grupa B.

"Este mereu tensiune cand joci impotriva unei echipe foarte bune. Am suferit, dar trebuie sa-i felicitam pe jucatori deoarece ei merita asta. Am inceput foarte bine, am facut pressing ridicat, ne-am miscat bine. Scorul a fost de 2-0, dar am luat foarte usor doua goluri si a fost dificil sa continuam cu fotbalul nostru. Rodrygo si Vinicius au intrat foarte bine in meci. Sunt niste jucatori foarte rapizi", a declarat Zinedine Zidane la conferinta de presa de dupa meci.

Ramos a inscris din nou pentru Real, iar fotbalistul care a adus titlul in sezonul trecut pentru Real continua sa fie decisiv, chiar si la 34 de ani. Intrebat cu privire la prelungirea contractului lui Ramos, Zidane a raspuns foarte clar:

"Noi stim ce fel de jucator este Ramos. Sunt bucuros pentru el, astazi a fost important pentru noi ca de obicei. El este liderul nostru, desigur ca-l dorim sa fie aici pentru totdeauna. Nu am niciun dubiu ca nu va sta sa facem impreuna istorie."

Ramos este din August 2005 la Real Madrid, iar in vara anului urmator acestuia ii expira intelegerea cu gruparea madrilena. Potrivit presei din Spania, Real nu ar mai dori sa-i prelungeasca contractul lui Ramos. La al doilea gol pe care Sergio Ramos l-a marcat, chiar antrenorul Zinedine Zidane i-a oferit pasa decisiva. Cu Inter, Ramos a marcat golul 100 pentru Real Madrid.

Ramos este la 27 de goluri de fotbalistul Fernando Hierro, fundasul cu cele mai multe goluri din istoria Realului.

