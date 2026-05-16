Se pregătește transferul lui Ter Stegen

Potrivit publicației Voetbal International, clubul olandez Ajax Amsterdam monitorizează situația lui Marc-Andre ter Stegen, portar aflat sub contract cu FC Barcelona.

Directorul tehnic al „lăncierilor”, Jordi Cruyff, își dorește aducerea unui portar cu experiență pentru sezonul viitor, iar numele lui Ter Stegen se află pe lista scurtă a clubului din Amsterdam.

În atenția lui Ajax se află și Inaki Pena, portar împrumutat de Barcelona la Elche, dar și Mark Flekken, goalkeeper-ul lui Bayer Leverkusen.

Ter Stegen e ca și plecat de la Barcelona

Ter Stegen și Inaki Pena urmează să revină la Barcelona după încheierea împrumuturilor, însă presa din Spania susține că niciunul nu intră în planurile lui Hansi Flick pentru sezonul viitor.