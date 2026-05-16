Se pregătește transferul lui Ter Stegen
Se pregătește o mutare importantă pentru perioada de mercato din vară. 

Potrivit publicației Voetbal International, clubul olandez Ajax Amsterdam monitorizează situația lui Marc-Andre ter Stegen, portar aflat sub contract cu FC Barcelona.

Directorul tehnic al „lăncierilor”, Jordi Cruyff, își dorește aducerea unui portar cu experiență pentru sezonul viitor, iar numele lui Ter Stegen se află pe lista scurtă a clubului din Amsterdam.

În atenția lui Ajax se află și Inaki Pena, portar împrumutat de Barcelona la Elche, dar și Mark Flekken, goalkeeper-ul lui Bayer Leverkusen.

Ter Stegen e ca și plecat de la Barcelona

Ter Stegen și Inaki Pena urmează să revină la Barcelona după încheierea împrumuturilor, însă presa din Spania susține că niciunul nu intră în planurile lui Hansi Flick pentru sezonul viitor.

Catalanii îi au deja în lot pe Joan Garcia și Wojciech Szczesny, iar conducerea clubului analizează și varianta transferului lui Alex Remiro de la Real Sociedad.

În aceste condiții, plecarea lui Ter Stegen începe să prindă contur, iar Ajax încearcă să profite de situație.

Cotat la 4 milioane de euro, Marc-Andre ter Stegen a evoluat în acest sezon pentru Girona FC, unde a fost împrumutat de Barcelona.

Portarul german a bifat trei de apariții în toate competițiile, a primit două goluri și a reușit să păstreze poarta intactă o singură dată.

