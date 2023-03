Se întâmplă și la case mai mari! Carlo Ancelotti s-a plâns de VAR după El Clasico: „Avem dubii că a fost ofsaid!” Replica a venit imediat: „E o chestie de știință!” 

Catalanii s-au impus în returul din campionat, distanțându-se la 12 puncte de rivala Real. Scorul a fost deschis după autogolul lui Araujo, însă Barcelona a egalat în prelungirile primei reprize prin Sergi Roberto.

Realul a reușit să înscrie aproape de finalul partidei, prin Asensio, însă reușita a fost anulată cu ajutorul VAR pentru ofsaid. Kessie, intrat în a doua repriză, a decis meciul cu un gol marcat în prelungiri, aducând astfel victoria la primul El Clasico al lui Xavi pe Camp Nou.

Carlo Ancelotti, nemulțumit de decizia VAR

Carlo Ancelotti a vorbit la finalul meciului și s-a plâns de decizia de a anula golul lui Asensio. Italianul a punctat că are mari dubii în legătură cu ofsaidul acuzat și că pleacă de la meci cu aceste dubii. Antrenorul madrilenilor este de părere că echipa sa ar fi meritat să câștige.

„Meciul a fost complet încă din primul până în ultimul minut. Nu am câștigat din cauza unui ofsaid în privința căruia încă avem dubii că a fost. Meciul a fost foarte bun și schimbările bune. Ne vom lupta până la final în toate competițiile cu multă încredere.

Am avut îndoieli după meciul din Supercupa Spaniei, însă astăzi nu putem să avem îndoieli după un astfel de meci. Sincer, cred că nu am meritat înfrângerea. Ei au avut controlul, dar și noi am reușit să facem asta, am luptat până la final. Se rezolvă în detaliile mici, cum s-a întâmplat acum, dar eram convinși că e câștigat meciul.

Tu crezi că a fost ofsaid? Da, da, trebuie să acceptăm. Însă rămân cu îndoiala. Sigur nu e nimic. Avem dreptul de a avea această îndoială”, a declarat Carlo Ancelotti la finalul meciului.

Replica lui Xavi Hernandez pentru Carlo Ancelotti

Xavi Hernandez a comentat și el, la rândul său, meciul câștigat de Barcelona, extrem de încântat de victorie. Antrenorul catalanilor i-a răspuns și lui Carlo Ancelotti, punctând că nu înțelege de ce italianul are dubii.

„E o victorie foarte importantă și meritorie. Meritam acest rezultat care reflectă cum s-a desfășurat meciul, pentru că am fost superiori lui Real Madrid. Am dominat, am avut mai multe ocazii și am fost mai buni decât ei. E o victorie care ne dă mult moral și încredere.

Sunt foarte fericit, toți muncesc. Se vorbește puțin de faptul că facem un campionat incredibl și sunt fericit pentru jucătorii mei, pentru că suferă cu cât sunt criticați. Ne-am descărcat în fața unei echipe care și-a arătat puterea în ultimele meciuri. Real Madrid este o echipă care îți complică mereu viața, însă am știut să fim maturi în meci.

De cinci ani nu am mai câștigat pe teren propriu cu Real Madrid, am încasat un gol incorect, însă am știut să reacționăm. Golul anulat al lui Asensio a fost decisiv. Să nu uităm de unde am venit. Anul trecut eram la 15 puncte de Real Madrid și acum am ajuns la 12. E momentul să punem preț pe lucruri.

Mă surprinde că Ancelotti are îndoieli legate de golul anulat, e o chestiune de știință. E ofsaid clar și nu există dubiu. Dacă vorbim astăzi despre VAR e o tâmpenie. Ofsaidul e extrem de clar”, a declarat Xavi citat de sport.es.