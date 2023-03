Despărțite de nouă puncte înainte de El Clasico, cele două formații aveau o miză importantă pentru câștigarea duelului.

FC Barcelona ar fi putut mări aproape decisiv distanța față de principala rivală în lupta pentru titlu, în timp ce galacticii s-ar fi putut apropia la doar șase puncte de formația antrenată de Xavi.

Interesul pentru confruntarea dintre cele două formații a fost unul extraordinar, fiind unul dintre cele mai urmărite meciuri, în întreaga lume.

Partida s-a desfășurat cu 'casa înschisă' pe Camp Nou, iar printre invitații de seamă care au fost prezenți pe stadion a fost și Pep Guardiola, fost antrenor la FC Barcelona, actual tehnician la Manchester City.

