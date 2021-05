Lobont a fost pe punctul de a semna cu AC Milan! "Lobby, la jocul cu piciorul, era ca Messi al portarilor!" Dezvaluirea lui Dinu Gheorghe

Fostul presedinte al Rapidului a dezvaluit ce legenda a Milanului l-a urmarit pe portarul roman.

Dinu Gheorghe a fost presedintele Rapidului cand Lobont a fost transferat de Ajax, la inceputul anului 2000. Conducatorul giulestenilor a dezvaluit ca potarul a fost monitorizat cu cateva luni inainte de AC Milan. Berlusconi l-a trimis pe legendarul Baresi la finala Cupei Romaniei cu Steaua, pentru a-l urmari pe fostul international roman.

Dinu Gheorghe a facut o parelela intre Andrei Vlad si Bogdan Lobont, care a plecat la Ajax la 22 de ani, aceeasi varsta pe care o are acum portarul FCSB-ului.

"Vlad e un portar talentat. Eu am vazut putini portari tineri, exceptie este Lobont, care a aparat si desi si el a gresit de cateva ori. Imi aduc aminte finala de Cupa de pe 23 August, cu Steaua, cand a dat Belodedici cu capul. Atunci, era Baresi in tribuna, cu Giovanni Becali, venise special pentru el, voia sa il ia Milanul. Era al patrulea sau al cincilea joc in care il urmareau. Nu stiu daca nu l-au luat pentru ca a gresit. A ajuns la Ajax imediat, in iarna. Finala a fost in vara.

Cu clubul nu s-a vorbit nimic. La Rapid, nu a venit nimic oficial. Stiam de la Giovanni. Erau antrenorul cu portarii de la Milan si Baresi. Cei de la Ajax l-au urmarit timp de sase luni", a declarat Dinu Gheorghe pentru ProSport.

Fostul presedinte al Rapidului a vorbit si despre testele la care a fost supus Lobont de catre antrenorul cu portarii atunci cand a semnat cu Ajax.

"Cand s-a transferat la Ajax, am fost acolo, imi aduc aminte ca am ajuns la club si a venit antrenorul cu portarii si a spus: 'Vreau un singur lucru: sa mai facem un test, joc cu piciorul'. Eu am inceput sa rad, pentru ca Lobby, la jocul cu piciorul, era ca Messi al portarilor. Giovanni le zicea ca nu se mai poate si i-am facut semn lui Giovanni: 'Lasa-l, ma, ce poate sa faca, nu poate sa faca vreo intindere'.

Lobby s-a incalzit putin si l-a pus in poarta. Au pus doua personaje la centrul terenului si i-au zis sa dea in stanga. Poc, stop pe piept. 'Acum da in dreapta'. Poc, stop pe piept. 'Da cu stangul, da cu dreptul'. Eu am zis sa dea si cu capul… Dupa un sfert de ora i-au zis ca nu mai e nevoie", a dezvaluit Dinu Gheorghe

In cele din urma, Lobont a ajuns sa joace Italia. A evoluat 10 sezoane in Serie A, unul pentru Fiorentina si 9 pentru Roma, reusind sa acumuleze 39 de aparitii in campionat.