"Sper ca nu a fost ultimul meci al lui Messi pe Camp Nou pentru Barcelona!" Koeman, temator ca argentinianul va pleca la finalul sezonului

Barcelona a pierdut ultimul meci de pe Camp Nou al sezonului, 2-1, cu Celta Vigo.

Catalanii termina sezonul in genunchi, dupa ce au sperat ca pot castiga titlul si sa salveze aceasta stagiune, se pare ca echipa catalana nu a fost suficient de puternica pentru a reusi sa-si indeplineasca obiectivul si sa castige ultimele 5 etape ramase din La Liga.

In cazul in care reusea asta, Barcelona era campioana indiferent de rezultatele celorlalte echipe, insa formatia "blaugrana" nu a mai batut pe nimeni de 3 etapa, dupa ce a remizat pe teren propriu cu Atletico, 0-0, s-a incurcat si pe terenul lui Levante, 3-3, iar in cele din urma si-au incununat finalul prost de campionat cu o infrangere acasa, 1-2, cu Celta Vigo.

Ronald Koeman a vorbit dupa meci si s-a concentrat pe cel mai important subiect din acest moment din Catalunia, mai exact situatia lui Leo Messi, si spera ca acesta sa nu fie ultima partida jucata de argentinian pentru Barcelona.

"Sper ca nu este ultimul meci al lui Messi pentru ca este inca cel mai bun jucator al lumii si a aratat astazi ca este imposibil sa jucam fara el. A marcat deja 30 de goluri, iar acest lucru a dat echipei multe puncte.

Este o intrebare pentru Leo. Eu si echipa speram ca el va ramane alaturi de noi, pentru ca daca el nu ar fi, nu stim cine ar mai putea inscrie atatea goluri", a declarat Koeman la finalul partidei, citat de Marca.