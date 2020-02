Se face transferul anului? Raheem Sterling a vorbit despre venirea la Real! Ce a spus fotbalistul de 150 de milioane de euro

Sterling a vorbit despre o eventuala mutare la "galactici".

Florentino Perez vrea sa il aduca la Real Madrid pe Raheem Sterling, in cazul in care transferul lui Mbappe nu se va concretiza.

Sterling a vorbit despre un eventual transfer la clubul din Spania. Fotbalistul si-a aratat aprecierea pentru Real Madrid, dar a spus ca trebuie sa isi onoreze contractul cu Manchester City.

"Real Madrid e un club fantastic, dar eu am contract cu Manchester City. Nu stiu ce va fi in viitor. Sunt deschis la orice provocare, Real e un club urias, dar momentan sunt fericit aici. Nu stiu ce voi face dupa ce imi voi incheia contractul cu Manchester City", a spus Sterling pentru AS.

Impresarul lui Raheem Sterling a declarat zilele trecute ca fotbalistul isi va respecta contractul cu Manchester City chiar si in situatia in care interdictia "cetatenilor" de a juca in Champions League nu va fi ridicata. Jucatorul se afla sub contract cu englezii pana in vara anului 2023.