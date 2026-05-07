Federico Valverde (27 de ani) și Aurelien Tchouameni (26) au fost la un pas să se ia la bătaie la antrenamentul de miercuri.

Valverde și Tchouameni, scandal monstru

Conflictul a pornit de la un fault și a depășit cu mult limitele unei dispute verbale. Valverde și Tchouameni s-au împins și au țipat unul la celălalt, informează Marca.

Coechipierii au intervenit pentru a-i separa pe cei doi și pentru a nu se ajunge la o bătaie efectivă. Cearta aprinsă a continuat și în vestiar după.

Conflict între Antonio Rudiger și Alvaro Carreras

Criza rezultatelor de la Real Madrid a deteriorat grav vestiarul „Los Blancos”. Antonio Rudiger (33 de ani) și Alvaro Carreras (23) au avut și ei înainte un conflict asemănător.

Cu o lună în urmă, Rudiger l-ar fi pălmuit pe Carreras. Ulterior, acum două săptămâni, stoperul a urlat la fundașul stânga și l-a criticat sever de față cu întreaga echipă, potrivit postului El Chiringuito TV, citat de Mundo Deportivo.

Mai mulți coechipieri au intervenit atunci și i-au transmis lui Rudiger că a depășit limita, motiv pentru care ar trebui să îi prezinte scuze lui Carreras.

Tensiunile vin în contextul în care doar un miracol pentru „Los Blancos” în La Liga poate face ca Real Madrid să nu termine fără trofeu al doilea sezon consecutiv.