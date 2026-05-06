Starul lui Real Madrid rupe tăcerea după ce a fost bătut de un coechipier: ”Au apărut anumite insinuări!”

Starul lui Real Madrid rupe tăcerea după ce a fost bătut de un coechipier: ”Au apărut anumite insinuări!” La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid se apropie de al doilea sezon la rând fără trofeu, iar vestiarul madrilenilor ”fierbe”.

TAGS:
Real MadridAntonio RudigerAlvaro Carreras
Din articol

Recent, presa spaniolă a vorbit despre un scandal monstru în vestiarul echipei de pe ”Santiago Bernabeu”. Se pare că Alvaro Carreras a intrat într-un conflict aprins cu germanul Antonio Rudiger. 

Alvaro Carreras a rupt tăcerea după ce a fost lovit de Antonio Rudiger

  • Rudiger carreras 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Totul s-ar fi petrecut în zilele dintre meciul cu Deportivo Alaves și cel cu Betis Sevilla. Cei doi s-ar fi luat la ceartă în timpul antrenamentului, iar, în vestiar, Rudiger l-ar fi lovit cu palma pe fundașul lateral cu zece ani mai tânăr. 

La câteva zile după acel incident, Alvaro Carreras a rupt tăcerea. Într-un comunicat publicat pe rețelele sociale, fostul jucător de la Benfica a vorbit despre ceea ce s-a scris despre el în presa spaniolă, dar și despre conflictul cu Rudiger.

În ultimele zile au apărut anumite insinuări și comentarii despre mine care nu corespund realității. Angajamentul meu față de acest club și față de antrenorii pe care i-am avut a fost total încă din prima zi și va continua să fie astfel. De când m-am întors, am lucrat întotdeauna cu maxim profesionalism, respect și dedicare. Am luptat foarte mult pentru a-mi îndeplini visul de a reveni acasă”, și-a început discursul fotbalistul lui Real Madrid.

În legătură cu lovitura primită din partea lui Antonio Rudiger, Alvaro Carreras a explicat: ”În ceea ce privește incidentul cu un coechipier, a fost o chestiune minoră, izolată, care a fost deja rezolvată. Relația mea cu întreaga echipă este excelentă. Hala Madrid”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: „PSD exclude colaborarea cu AUR și nu susține un premier din acest partid”. Ce spune despre anticipate
Sorin Grindeanu: „PSD exclude colaborarea cu AUR și nu susține un premier din acest partid”. Ce spune despre anticipate
ULTIMELE STIRI
Capitolul la care Tottenham urcă direct pe 3 în clasamentul Premier League
Capitolul la care Tottenham urcă direct pe 3 în clasamentul Premier League
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, pe lista unui club din Italia
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, pe lista unui club din Italia
Dinamo, amendă usturătoare după meciul cu Rapid! A venit nota de plată
Dinamo, amendă usturătoare după meciul cu Rapid! A venit nota de plată
E gata! Clubul a activat clauza lui Ansu Fati, iar starul va pleca de la FC Barcelona
E gata! Clubul a activat clauza lui Ansu Fati, iar starul va pleca de la FC Barcelona
Bogdan Mara, OUT de la CFR Cluj: ”Mulțumim!”
Bogdan Mara, OUT de la CFR Cluj: ”Mulțumim!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan

Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan

Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!

Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!



Recomandarile redactiei
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, pe lista unui club din Italia
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, pe lista unui club din Italia
S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid
S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid
Dinamo, amendă usturătoare după meciul cu Rapid! A venit nota de plată
Dinamo, amendă usturătoare după meciul cu Rapid! A venit nota de plată
E gata! Clubul a activat clauza lui Ansu Fati, iar starul va pleca de la FC Barcelona
E gata! Clubul a activat clauza lui Ansu Fati, iar starul va pleca de la FC Barcelona
Bogdan Mara, OUT de la CFR Cluj: ”Mulțumim!”
Bogdan Mara, OUT de la CFR Cluj: ”Mulțumim!”
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Germania înainte de optimile de la EURO 2024! Un titular s-a accidentat
Probleme pentru Germania înainte de optimile de la EURO 2024! Un titular s-a accidentat
Scandal la antrenamentul Germaniei: Rudiger și Fullkrug, aproape de bătaie în fața a 4.000 de oameni
Scandal la antrenamentul Germaniei: Rudiger și Fullkrug, aproape de bătaie în fața a 4.000 de oameni
La câte goluri în La Liga a ajuns Kylian Mbappe după dubla din Real Madrid - Valencia 4-0
La câte goluri în La Liga a ajuns Kylian Mbappe după dubla din Real Madrid - Valencia 4-0
Jucător nou pentru Xabi Alonso la Real Madrid! Are două trofee Champions League câștigate
Jucător nou pentru Xabi Alonso la Real Madrid! Are două trofee Champions League câștigate
CITESTE SI
Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

stirileprotv Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

stirileprotv Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

stirileprotv Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!