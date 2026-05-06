Starul lui Real Madrid rupe tăcerea după ce a fost bătut de un coechipier: ”Au apărut anumite insinuări!”

Recent, presa spaniolă a vorbit despre un scandal monstru în vestiarul echipei de pe ”Santiago Bernabeu”. Se pare că Alvaro Carreras a intrat într-un conflict aprins cu germanul Antonio Rudiger.

Totul s-ar fi petrecut în zilele dintre meciul cu Deportivo Alaves și cel cu Betis Sevilla. Cei doi s-ar fi luat la ceartă în timpul antrenamentului, iar, în vestiar, Rudiger l-ar fi lovit cu palma pe fundașul lateral cu zece ani mai tânăr.

La câteva zile după acel incident, Alvaro Carreras a rupt tăcerea. Într-un comunicat publicat pe rețelele sociale, fostul jucător de la Benfica a vorbit despre ceea ce s-a scris despre el în presa spaniolă, dar și despre conflictul cu Rudiger.

”În ultimele zile au apărut anumite insinuări și comentarii despre mine care nu corespund realității. Angajamentul meu față de acest club și față de antrenorii pe care i-am avut a fost total încă din prima zi și va continua să fie astfel. De când m-am întors, am lucrat întotdeauna cu maxim profesionalism, respect și dedicare. Am luptat foarte mult pentru a-mi îndeplini visul de a reveni acasă”, și-a început discursul fotbalistul lui Real Madrid.

În legătură cu lovitura primită din partea lui Antonio Rudiger, Alvaro Carreras a explicat: ”În ceea ce privește incidentul cu un coechipier, a fost o chestiune minoră, izolată, care a fost deja rezolvată. Relația mea cu întreaga echipă este excelentă. Hala Madrid”.