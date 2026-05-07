Jose Mourinho a pus 10 condiții pentru a reveni la Real Madrid! Cerințele antrenorului portughez

Tehnicianul portughez ar fi cerut un contract pe doi ani, până în vara lui 2028, considerând că acesta este intervalul potrivit pentru reconstrucția echipei.

Potrivit jurnalistului Ramon Alvarez , de la Radio Marca, Mourinho a transmis deja primele condiții pentru a accepta revenirea pe Bernabeu.

În ultimele zile, presa din Spania a scris că președintele Florentino Perez a avut deja o întâlnire cu Mourinho în Portugalia, fiind convins că tehnicianul lusitan este omul potrivit pentru a readuce disciplina și performanța în vestiarul madrilen.

Eliminată în sferturile UEFA Champions League și rămasă în spatele rivalei Barcelona în La Liga, formația de pe Santiago Bernabeu pregătește schimbări importante pentru sezonul viitor.

În plus, „The Special One” vrea să vină împreună cu întregul său staff tehnic și cu preparatorii fizici cu care lucrează în prezent.

Portughezul este nemulțumit de numărul mare de accidentări din lotul madrilen și nu îl dorește în continuare la club pe preparatorul fizic Antonio Pintus.

Cea mai importantă solicitare rămâne însă controlul total asupra lotului. Mourinho a cerut să decidă singur cine joacă și cine pleacă, fără intervenții din partea conducerii.

Potrivit presei spaniole, antrenorul consideră că Real Madrid are nevoie de „schimbări structurale”, nu doar de un nou nume pe bancă.

Alte cerințe ale lui Mourinho

Publicația ESdiario susține că portughezul ar fi formulat chiar zece condiții pentru revenirea la Real Madrid.

Printre acestea:

să nu mai fie purtătorul de cuvânt al clubului la conferințele de presă;

să aibă contact direct cu medicii echipei;

să poată solicita a doua opinie medicală pentru jucători;

să comunice direct cu Florentino Perez, fără intermediari;

să renunțe la turneele lungi de vară din SUA și Asia;

să facă o „curățenie” în vestiar și să renunțe la mai mulți fotbaliști.

Conform aceleiași surse, Mourinho le-ar fi transmis oficialilor madrileni că toate condițiile sunt nenegociabile.

Jose Mourinho a pregătit-o pe Real Madrid între 2010 și 2013, perioadă în care a cucerit un titlu în La Liga, o Cupă a Spaniei și o Supercupă. În 2011 a fost desemnat cel mai bun antrenor din lume.