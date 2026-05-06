Sezonul 12 Visuri la cheie se încheie în această seară! „Am considerat că a coborât iadul pe pământ”

LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre marele meci

O astfel de secetă reprezintă o raritate pentru o echipă precum Real Madrid. Prin urmare, președintele Florentino Perez vrea să înlăture mai mulți fotbaliști de randamentul cărora nu este mulțumit.

Exod la Real Madrid

Conducerea madrilenilor vrea să îi vândă pe Ferland Mendy și Fran Garcia, după cum notează Defensa Central.

Rămâne incert dacă Alvaro Carreras va fi trecut sau nu pe lista de vânzări. Prin urmare, orice fundaș stânga va fi adus pe Santiago Bernabeu va fi văzut ca un potențial titular.

Cel mai probabil, Carreras va fi rămâne la Madrid și îi va fi adus măcar un apărător lateral pe flanc pentru concurență, după un sezon în care a oscilat între evoluții bune și medii sau chiar modeste.

De asemenea, căpitanul Dani Carvajal o va părăsi pe Real Madrid, potrivit Marca, după 13 ani în care a îmbrăcat tricoul alb. David Alaba are și el zilele numărate alături de madrileni.

Două situații incerte

Pe lângă cei patru jucători menționați anterior, pe listă se poate adăuga și Antonio Rudiger. Contractul său expiră în vară și nu s-a ajuns încă la un acord pentru rămânerea sa, chiar dacă Perez și-a dori prelungirea angajamentului pentru a menține un jucător cu experiență la echipă.

Rămâne de văzut și ce se va întâmpla cu Eduardo Camavinga. Real Madrid ar fi tentată să îl vândă pe mijlocașul central francez pentru o ofertă bună.