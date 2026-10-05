După ce Jose Mourinho a preluat echipa, starul brazilian s-a întors la Real Madrid, dar și-a dorit un alt transfer, la o echipă la care poate fi titular. AC Milan l-a dorit în vară, iar sud-americanul și-ar fi dat acordul pentru o mutare pe San Siro.

Endrick și-a dat acordul pentru transferul la AC Milan, dar Real Madrid a refuzat

Doar că transferul a picat după ce Real Madrid a refuzat propunerea, la intervenția lui Jose Mourinho, scriu italienii de la Gazzetta dello Sport. Totuși, AC Milan nu a renunțat la posibilitatea de a-l transfera pe Endrick și își va încerca norocul și în iarnă.

”Diavolii” vor să profite de situația nefericită a lui Endrick, care a fost rezervă în acest debut de campionat pentru Real Madrid, cu doar patru minute în La Liga.

În sezonul precedent, Endrick a bifat 21 de prezențe pentru Olympique Lyon în toate competițiile, reușind să înscrie de opt ori și să ofere alte opt pase decisive.

În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează pe Endrick la 40 de milioane de euro. La vârsta de 20 de ani, acesta are deja 24 de prezențe la naționala de seniori a Braziliei.

Esteban Suarez: ”Vinicius știe că Mourinho îl va scoate din echipă și că vor exista oameni care îl vor aplauda!”

Esteban Suarez, fostul portar spaniol de la Real Oviedo, Atletico Madrid, Sevilla și Celta Vigo a vorbit în presa din Spania despre situația brazilianului. Suarez este convins că Jose Mourinho nu se va feri să îl scoată din teren pe Vinicius dacă brazilianul nu va reuși să se ridice la înălțimea așteptărilor.

”Mourinho nu va rămâne tăcut. Este posibil să facă greșeli, dar eu cred că, dacă trebuie să-l scoată pe Vinicius... De fapt, Vinicius este inteligent și nu ridică mâna. Știe că dușmanul lui nu este Xabi Alonso, știe că Mourinho îl va scoate și că vor exista oameni care îl vor aplauda. Sunt oameni care abia așteaptă ca Vinicius să nu joace.

Mulți oameni i-au făcut rău lui Vinicius, lăudându-i excesiv multe dintre gesturi, iar apoi a urmat un an dificil pentru el.

Toată lumea vorbește despre Mbappe, toată lumea începe să se îndoiască de Vinicius și este huiduit. Nu știu dacă va avea caracterul necesar pentru a trece peste acest moment. Acum pierde acea afecțiune din partea suporterilor”, a spus Suarez, citat de Mundo Deportivo.