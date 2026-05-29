Ofri Arad a făcut anunțul despre viitorul său la FCSB imediat după barajul cu Dinamo: ”A fost inacceptabil!”

Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”

Mijlocașul israelian a înscris în minutul 107 și le-a adus calificarea roș-albaștrilor în preliminariile Conference League.

Ofri Arad s-a arătat extrem de încântat de felul în care s-a prezentat echipa și a transmis că nu va pleca în această vară de la gruparea roș-albastră. Israelianul este convins că în următorul sezon va prinde mult mai multe minute și va reuși să demonstreze în tricoul roș-albaștrilor.

”Am ratat play-off-ul, iar scopul era să ajungem în Europa. Suntem fericiți, am jucat ca o echipă. A fost un meci mare, au fost emoții pentru că e un derby, dar suntem fericiți că am câștigat. Mi-am făcut treaba, am jucat 15 minute, dar echipa a jucat incredibil. Am reușit împreună, nu doar eu. Am avut unele accidentări ghinioniste la antrenamente.

A fost dificil, dar mereu am crezut că voi reveni și am multe de oferit. Să sperăm că sezonul următor mă veți vedea mai mult. Pot să dau multe acestei echipe. Vom vedea cum va fi următorul sezon. Vom fi în play-off. E cea mai mare echipă din țară și trebuie să fim acolo. A fost inacceptabil că am ajuns în play-out. Am un sentiment, în ultimele șase luni, am văzut că e cea mai mare echipă, cu cei mai buni jucători și cu siguranță vom fi în play-off”, a spus Ofri Arad la finalul jocului.