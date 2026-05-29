Ofri Arad a făcut anunțul despre viitorul său la FCSB imediat după barajul cu Dinamo: ”A fost inacceptabil!”

Ofri Arad a făcut anunțul despre viitorul său la FCSB imediat după barajul cu Dinamo: ”A fost inacceptabil!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a învins-o cu scorul de 2-1 pe Dinamo la baraj și s-a calificat în preliminariile Conference League.

TAGS:
FCSBDinamobarajConference Leagueofri arad
Din articol

Ofri Arad a fost eroul lui FCSB la barajul cu Dinamo.

Ofri Arad rămâne la FCSB

  • Ofri arad 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mijlocașul israelian a înscris în minutul 107 și le-a adus calificarea roș-albaștrilor în preliminariile Conference League. 

Ofri Arad s-a arătat extrem de încântat de felul în care s-a prezentat echipa și a transmis că nu va pleca în această vară de la gruparea roș-albastră. Israelianul este convins că în următorul sezon va prinde mult mai multe minute și va reuși să demonstreze în tricoul roș-albaștrilor. 

Am ratat play-off-ul, iar scopul era să ajungem în Europa. Suntem fericiți, am jucat ca o echipă. A fost un meci mare, au fost emoții pentru că e un derby, dar suntem fericiți că am câștigat. Mi-am făcut treaba, am jucat 15 minute, dar echipa a jucat incredibil. Am reușit împreună, nu doar eu. Am avut unele accidentări ghinioniste la antrenamente. 

A fost dificil, dar mereu am crezut că voi reveni și am multe de oferit. Să sperăm că sezonul următor mă veți vedea mai mult. Pot să dau multe acestei echipe. Vom vedea cum va fi următorul sezon. Vom fi în play-off. E cea mai mare echipă din țară și trebuie să fim acolo. A fost inacceptabil că am ajuns în play-out. Am un sentiment, în ultimele șase luni, am văzut că e cea mai mare echipă, cu cei mai buni jucători și cu siguranță vom fi în play-off”, a spus Ofri Arad la finalul jocului. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”
Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru
Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”
Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”
Selecționerul Gheorghe Hagi, absent de la Dinamo - FCSB! Unde s-a dus ”Regele”
Selecționerul Gheorghe Hagi, absent de la Dinamo - FCSB! Unde s-a dus ”Regele”
Florin Tănase a venit cu replica pentru dinamoviști după barajul pentru Conference League: ”Milogii joacă prin Europa!”
Florin Tănase a venit cu replica pentru dinamoviști după barajul pentru Conference League: ”Milogii joacă prin Europa!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”

Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”

Sorana Cîrstea face meciul perfect al carierei, în turul trei la Roland Garros: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra, în 56 de minute

Sorana Cîrstea face meciul perfect al carierei, în turul trei la Roland Garros: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra, în 56 de minute

Sorana Cîrstea, declarații superbe la Roland Garros 2026: "Nu ştiu câţi oameni ştiu asta, dar iubesc tenisul cu adevărat"

Sorana Cîrstea, declarații superbe la Roland Garros 2026: "Nu ştiu câţi oameni ştiu asta, dar iubesc tenisul cu adevărat"

Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! ”Diamantul” vine din alt campionat și e cotat la 90.000.000€

Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! ”Diamantul” vine din alt campionat și e cotat la 90.000.000€



Recomandarile redactiei
Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”
Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”
Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”
Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru
Gigi Becali a făcut anunțul despre Marius Baciu: ”Să-mi dai și cu toporul în cap...”
Gigi Becali a făcut anunțul despre Marius Baciu: ”Să-mi dai și cu toporul în cap...”
Florin Tănase a venit cu replica pentru dinamoviști după barajul pentru Conference League: ”Milogii joacă prin Europa!”
Florin Tănase a venit cu replica pentru dinamoviști după barajul pentru Conference League: ”Milogii joacă prin Europa!”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
CITESTE SI
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!