Chiar dacă s-a zvonit că ar fi mai multe echipe interesate de sud-american, printre care și Arsenal, se pare că marea favorită pentru transferul lui Alvarez este Barcelona, în ciuda problemelor financiare pe care le întâmpină clubul de o bună perioadă de timp.

Julian Alvarez și-a dat acordul pentru transferul la Barcelona!

Pentru a renunța la atacant, Atletico Madrid a cerut 150.000.000 de euro, o sumă pe care nu multe cluburi o pot oferi, cu atât mai puțin Barcelona, care nu a cheltuit foarte mult pe transferuri în ultimii ani.

Sunt șanse ca mutarea să se realizeze, însă. Jurnalistul Nicolo Schira anunță că Alvarez s-a înțeles deja cu Barcelona pentru un contract valabil până în 2031 și îi presează pe șefii lui Atletico să-l lase să plece în această vară.