Marius Lăcătuș a susținut că Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, ar fi trebuit convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor înainte de accidentarea lui Ionuț Radu.

Lăcătuș a explicat că lui Popescu i s-ar fi cuvenit statutul de al doilea portar al naționalei după Radu, înaintea lui Aioani și Hindrich, deoarece a câștigat alături de Craiova eventul.

„Eu cred că trebuia convocat (n.r.- Laurențiu Popescu) încă dinainte, nu acum că s-a accidentat Radu. Trebuia convocat în locul oricui, în afară de Ionuț Radu.

Dacă tu ca portar al campioanei și al câștigătoarei de Cupă nu ești chemat, atunci ți se aprinde așa un beculeț în cap: 'Oare am făcut și eu ceva în campionatul ăsta? Mi-am adus și eu contribuția cu ceva?'”, a declarat Marius Lăcătuș, potrivit digisport.ro.

Pe lângă Ionuț Radu, s-a mai accidentat și a părăsit cantonamentul naționalei și Dennis Man. Cel mai probabil, Laurențiu Popescu va fi convocat de urgență la națională de selecționerul Gheorghe Hagi.

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitoria Guimaraes | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

În luna iunie, naționala României va disputa două partide de pregătire, în Georgia, la Tbilisi, și la București, cu Țara Galilor:

Marți, 2 iunie, ora 20:00: Georgia – ROMÂNIA (Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”)

(Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”) Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45: ROMÂNIA – Țara Galilor (București, Stadion Steaua)

Biletele pentru meciul cu Țara Galilor, primul pe teren propriu cu noul selecționer Gheorghe Hagi, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de vineri, 15 mai, ora 12:00. La fel ca în trecut, suporterii vor putea accesa biletele prin aplicația Bilete FRF.

Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum patru bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la cinci bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON, informează frf.ro.