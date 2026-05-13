Atletico Madrid i-a găsit înlocuitor lui Julian Alvarez! 65 de milioane de euro pentru atacantul dorit de Simeone

Julian Alvarez este dorit insistent de Barcelona, ca variantă pentru înlocuirea lui Robert Lewandowski, iar madrilenii au început să caute soluții pentru cazul în care argentinianul va pleca.

Potrivit publicației germane Bild, Atletico Madrid îl urmărește atent pe Nick Woltemade, atacantul lui Newcastle United.

Mai mult, sursele din Spania susțin că fotbalistul german a devenit o „prioritate” pentru clubul de pe Wanda Metropolitano în mercato-ul de vară.

Woltemade, înlocuitorul lui Julian Alvarez

Atletico caută un atacant puternic, cu prezență în careu, iar profilul lui Woltemade se potrivește perfect cerințelor lui Diego Simeone.