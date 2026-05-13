Atletico Madrid i-a găsit înlocuitor lui Julian Alvarez! 65 de milioane de euro pentru atacantul dorit de Simeone

Atletico Madrid începe deja să pregătească perioada de mercato, iar presa din Germania anunță că formația lui Diego Simeone are un nume clar pe listă pentru atac.

Julian Alvarez este dorit insistent de Barcelona, ca variantă pentru înlocuirea lui Robert Lewandowski, iar madrilenii au început să caute soluții pentru cazul în care argentinianul va pleca.

Potrivit publicației germane Bild, Atletico Madrid îl urmărește atent pe Nick Woltemade, atacantul lui Newcastle United.

Mai mult, sursele din Spania susțin că fotbalistul german a devenit o „prioritate” pentru clubul de pe Wanda Metropolitano în mercato-ul de vară.

Woltemade, înlocuitorul lui Julian Alvarez

Atletico caută un atacant puternic, cu prezență în careu, iar profilul lui Woltemade se potrivește perfect cerințelor lui Diego Simeone.

Germanul de 24 de ani a ajuns la Newcastle în vara lui 2025, după transferul de la Stuttgart, pentru aproximativ 80 de milioane de euro. Startul în Premier League a fost promițător, însă situația s-a schimbat în ultimele luni.

Newcastle traversează o perioadă dificilă, iar Woltemade a pierdut tot mai mult teren în echipă. În ultimele patru meciuri a adunat doar 25 de minute și încă nu a marcat în campionat în 2026.

Atletico vrea să profite de situație, mai ales că Antoine Griezmann este aproape de plecare, iar Alexander Sorloth ar putea și el să părăsească echipa în vară.

Cotat la 65 de milioane de euro, Nick Woltemade a bifat în acest sezon 52 de meciuri, 11 goluri și cinci pase decisive pentru Newcastle.

