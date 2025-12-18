Real Madrid, foarte aproape să se facă de râs!

Pe stadionul El Prado, cu capacitate de doar 6.000 de locuri, arhiplin, Kylian Mbappe a deschis scorul pentru "los blancos", transformând un penalty în minutul 41. Autogolul lui Farrando din minutul 45 le-a oferit apoi oaspeţilor un avantaj de două goluri la pauză.



Madrilenii şi-au îngreunat însă situaţia în finalul meciului, când le-a permis gazdelor să înscrie prin Arroyo în minutul 80. Mbappe le-a oferit un respiro colegilor săi, reuşind dubla în minutul 88, înainte ca Talavera să marcheze din nou în timpul adiţional, prin Di Renzo (90+1).



Tot miercuri, Atletico Madrid s-a impus cu scorul de 3-2 pe terenul amatorilor de la Atletico Baleares, formaţia atacantului român Florin Andone (în prezent accidentat). Francezul Antoine Griezmann a reuşit o dublă pentru madrileni, în minutele 16 şi 72, cealaltă reuşită a oaspeţilor aparţinându-i italianului Giacomo Raspadori (20).



Albacete a reuşit să elimine echipa Celta Vigo, la care joacă portarul român Ionuţ Radu, cu 3-0, la loviturile de departajare, scorul fiind egal, 2-2, la finalul celor 90 de minute regulamentare şi după prelungiri. Jefte Betancor (18), fostul atacant al echipelor FC Voluntari, Farul şi CFR Cluj, a deschis scorul pentru gazde, galicienii (fără Radu în lot) au întors rezultatul prin golurile reuşite de Yoel Lago (64) şi Borja Iglesias (76), dar Albacete a egalat in extremis, prin Jesus Vallejo (90+3), ex-Real Madrid.



Atacantul român Daniel Paraschiv a intrat din min. 76 la Cultural Leonesa, care a trecut cu 1-0 de Levante, prin golul lui Rafael Tresaco (12).



Au mai părăsit competiţia şi alte echipe din La Liga, precum Villarreal şi Sevilla.



Real Madrid şi Atletico Madrid, două dintre favoritele la câştigarea trofeului, se alătură astfel echipei FC Barcelona, campioana en titre a Spaniei, în optimile de finală ale Cupei Regelui.



Catalanii au învins la rândul lor greu, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei de liga a treia CD Guadalajara, într-o partidă disputată marţi.



Liderul din Primera Division a deschis târziu scorul, cu un sfert de oră înainte de finalul timpului regulamentar, prin fundaşul danez Andreas Christensen (76), iar apoi şi-a majorat avantajul în ultimul minut, prin atacantul englez Marcus Rashford.

Agerpres

