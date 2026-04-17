Salvatorul Barcelonei, hotărât să plece: „Nu o să mai stau mult aici”

Este vorba despre Wojciech Szczesny, care a semnat cu Barcelona sub formă de jucător liber de contrat într-un moment complicat pentru echipa catalană.

Salvatorul Barcelonei a făcut anunțul: Wojciech Szczesny se gândește la plecare

Portarul polonez a semnat cu FC Barcelona în octombrie 2024 și i-a ajutat pe catalani să câștige Supercupa Spaniei, Cupa Spaniei, campionatul și să ajungă în semifinalele Champions League în acea stagiune.

În urma transferului lui Joan Garcia, Szczesny a devenit portar de rezervă și a pierdut orice șansă de a fi titularizat atât timp cât spaniolul este apt de joc.

Astfel că, polonezul a anunțat că cel mai probabil nu va continua la Barcelona, dar rămâne de văzut când își va încheia portarul de 35 de ani socotelile cu formația din Spania, pentru că mai are contract până în 2027.

„Știu că nu o să mai stau mult aici foarte mult timp, pentru că nu sunt un jucător al obișnuit al primei echipe.

A fost și este o experiență extraordinară pentru mine, pe partea personală, dar și pentru familia mea. Suntem extrem de recunoscători pentru perioada petrecută aici.”, a spus Wojciech Szczesny.