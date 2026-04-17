Salvatorul Barcelonei, hotărât să plece: „Nu o să mai stau mult aici”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre jucătorii care i-au dat o mână de ajutor Barcelonei este pe punctul de a pleca în sezonul viitor.

TAGS:
Wojciech Szczesnyla ligaportarBarcelonaPLECARESpania
Din articol

Este vorba despre Wojciech Szczesny, care a semnat cu Barcelona sub formă de jucător liber de contrat într-un moment complicat pentru echipa catalană.

Portarul polonez a semnat cu FC Barcelona în octombrie 2024 și i-a ajutat pe catalani să câștige Supercupa Spaniei, Cupa Spaniei, campionatul și să ajungă în semifinalele Champions League în acea stagiune.

În urma transferului lui Joan Garcia, Szczesny a devenit portar de rezervă și a pierdut orice șansă de a fi titularizat atât timp cât spaniolul este apt de joc.

Astfel că, polonezul a anunțat că cel mai probabil nu va continua la Barcelona, dar rămâne de văzut când își va încheia portarul de 35 de ani socotelile cu formația din Spania, pentru că mai are contract până în 2027.

„Știu că nu o să mai stau mult aici foarte mult timp, pentru că nu sunt un jucător al obișnuit al primei echipe.

A fost și este o experiență extraordinară pentru mine, pe partea personală, dar și pentru familia mea. Suntem extrem de recunoscători pentru perioada petrecută aici.”, a spus Wojciech Szczesny.

În startul sezonului 2024/2025 Ter Stegen a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, iar Barcelona rămăsese doar cu Inaki Pena ca variantă înlocuitoare. 

Astfel că, Hansi Flick și-a îndreptat atenția către un portar liber de contract, iar prima variantă a fost Wojciech Szczesny, proaspăt retras de la Juventus în vara acelui an.

Polonezul nu a stat mult pe gânduri și a semnat, devenind goalkeeper-ul titular la începutul anului 2025.

40 de meciuri a adunat Wojciech Szczesny la Barcelona și a bifat 15 partide în care nu a încasat niciun gol.

La 35 de ani, fostul portar de la Juventus, AS Roma și Arsenal este cotat la 900.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!