Lovitură pentru Juventus! Titularul care și-a reziliat contractul

Polonezul declarase în urmă cu câteva săptămâni că nu își dorește să plece de la gruparea din Serie A, însă Fabrizio Romano a făcut anunțul cu privire la viitorul polonezului.

"Juventus şi Wojciech Szczesny au ajuns la un acord pentru a rezilierea cu efectiv imediat a contractului! Documentele sunt acum pregătite şi verificate, iar dacă totul este în regulă, Szczesny va pleca primind o sumă semnificativă. Szczesny va fi disponibil ca jucător liber de contract", a scris jurnalistul italian.

Presa din Italia scrie că portarul ia în considerare chiar retragerea din activitatea profesionistă, ținând cont că familia sa se simte foarte bine la Torino și nu ar vrea să se mute într-un alt oraș.

