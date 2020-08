Gareth Bale nu renunta la statutul de rezerva de lux! Fotbalistul, hotarat sa continue la Real Madrid! Cu cat s-ar putea imbogati fara sa joace

Potrivit presei internationale, galezul nu este dispus sa plece de la Real, dorindu-si sa ramana pe Santiago Bernabeu pana la finalul contractului sau.

Cei de la Daily Mirror au scris ca fotbalistul nu are nimic impotriva cu statutul de rezerva, fiind resemnat cu ideea ca ar putea astepta luni bune pana la urmatorul meci in care va fi folosit.

Jurnalistii din Anglia au scris si despre posibilitatea revenirii lui Bale in Premier League, insa jucatorul nu vrea sa plece inainte de 2022 de la Real Madrid. Mai mult, spaniolii nu il pot imprumuta nicaieri pentru ca are un salariu de peste 660.000 de euro pe saptamana si niciun club nu pare dispus sa plateasca atat.

Astfel, daca isi va duce contractul la bun sfarsit, el se poate imbogati cu peste 63 de milioane de euro fara sa faca nimic.

Galezul in varsta de 31 ani nu a prins echipa in ultimele luni, nefiind pe lista favoritilor lui Zinedine Zidane. In plus, la meciul retur din Champions League cu Manchester City, el a refuzat sa faca deplasarea in conditiile in care antrenorul i-a spus ca nu-l va folosi.

Gareth Bale is refusing to leave Real Madrid this summer and is prepared to wait up to two years for his next club match if necessary. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/nGWN8gp3aM