Nu scapa de el sub nicio forma! Real Madrid nu a primit NICIO OFERTA pentru Gareth Bale si ar putea ramane inca un an la campioana Spaniei

Real Madrid incearca de ceva vreme sa scape de Gareth Bale (31 de ani), insa salariul urias pe care acesta il are de 15 milioane de euro este cea mai mare problema.

Zinedine Zidane a avut si el o parere transanta in cazul jucatorului, caracterizandu-l pe galez in fata conducerii drept "toxic pentru vestiar".

Jose Mourinho ar fi incantat sa-l aiba sub comanda sa la Tottenham. Acesta l-a dorit si in perioada pe cand antrena la Manchester United. Cu toate acestea, consiliul de administratie de la Tottenham nu este dispus sa cheltuiasca multi bani pentru semnatura sa, cu atat mai mult sa-i pastreze si salariul de la Real Madrid.

O alta varianta ar fi MLS, la echipa lui David Beckham, Inter Miami. In ultimii 10 ani, MLS a devenit un campionat din ce in ce mai atragator pentru jucatorii trecuti de 30 de ani, nivelul diviziei crescand in fiecare an. Ramane de vazut daca americanii vor face o oferta oficiala.

28 de milioane de euro este cota de piata a lui Bale, conform transfermarkt.com

Gareth Bale mai are inca 2 ani contract cu Real Madrid.

101 milioane de euro a fost suma de transfer pe care au platit-o cei de la Real Madrid lui Tottenham pentru galez.

105 goluri si 65 de pase decisive a reusit Bale in 251 de aparitii in tricoul blanco.

VIDEO - Cele mai tari momente ale lui Bale la Real: