De ei nu se atinge nimeni! Zidane a ales: cine sunt jucatorii care nu pot fi transferati de la Real Madrid 

Real Madrid trece printr-o perioada de reconstructie, dupa o perioada glorioasa din istoria clubului.

Madrilenii au ajuns in semifinalele Champions League si pot juca, in acest an, a patra finala din ultimii sase ani. Insa, planul lui Zidane este unul pe termen lung, astfel ca trei jucatori sunt netransferabili in acest moment, scrie Marca.

Martin Odegaard este primul 'transfer' pe care Real incearca sa il rezolve. De altfel, jucatorul este doar imprumutat la Arsenal, iar londonezii isi doresc sa il pastreze definitiv pe norvegian. Insa acesta intra si in planurile lui Zidane, motiv pentru care cel mai probabil va reveni la Madrid in vara.

Ceilalti trei jucatori intangibili din aceasta vara sunt Vinicius, Rodrygo si Valverde.

Vinicius a fost adus de la Flamengo in 2018, pentru 45 de milioane de euro, fiind vazut drept inlocuitorul ideal pentru Cristiano Ronaldo. 'Noul Neymar', asa cum era supranumit de brazilieni, nu a impresionat pana in acest sezon, insa anul acesta este unul excelent pentru el. Titular inconestabil, in absenta lui Hazard, Vinicius are 6 goluri si 6 pase de gol in 39 de meciuri.

Si Rodrygo este un nume greu in lotul lui Real. Adus in 2019 de la Santos, brazilianul are 7 pase de gol in acest sezon si este considerat un jucator de viitor de sefii Realului.

Federico Valverde este alt jucator de care nu se poate atinge nimeni. In varsta de 22 de ani, Valverde a fost liderul centrului terenului la Real in acest sezon, fiind un jucator esential in structura lui Zidane. Marca scrie ca Real va refuza orice oferta pentru acesti trei jucatori.