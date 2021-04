"Real Madrid nu are limite, ne vom bate pana la finalul sezonului!" Zidane ramane optimist dupa semi-esecul de la Getafe

Dupa o serie de meciuri foarte grele, Real Madrid a facut si un pas gresit in La Liga, la Getafe, dupa ce a eliminat pe Liverpool din Champions League si a invins-o pe Barcelona, marea rivala, in campionat. Antrenorul galacticilor, Zidane, a vorbit dupa partida si se declara in continuare optimist si spune ca echipa sa nu se va preda si va lupta pana la capat.

"Infrangerea inseamna sa te predai. Real Madrid nu are limite, ne vom bate la finalul sezonului. Din punct de vedere mental, am aratat bine. Trebuie sa ne recuperam pentru urmatorul meci si sa mergem inainte. Eu imi felicit jucatorii pentru cum au evoluat cu Getafe. Au un viitor stralucitor acesti jucatori, sunt foarte buni, au avut o evolutie buna cu Getafe. Chist a jucat chiar foarte bine! Academia noastra scoate mereu fotbalisti valorosi, cu un viitor stralucitor.

Eu sunt mandru de toti jucatorii mei", a spus Zidane dupa partida cu Getafe. Batalia pentru titlu in La Liga este una extrem de stransa, liderul Atletico avand doar 3 puncte peste Real si 5 puncte peste Barcelona, insa catalanii au o partida mai putin jucata, dupa ce in weekend au reusit sa triumfe in finala Cupei Spaniei, 4-0, cu Athletic Bilbao.

????️ Zidane:"We're going to keep on fighting, whatever happens, until the end of the season. We're going to push the limit, the sky is the limit for this team. We feel good. The circumstances today were what they were and that’s it. We have to rest well and keep going."#HalaMadrid pic.twitter.com/ojFCsVfAuR