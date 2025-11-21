Partida Nice - Marseille, din etapa a 13-a de Ligue 1, va avea loc vineri, de la 21:45 și va putea fi urmărită LIVE pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro

Nice - Marseille, LIVE pe VOYO, de la 21:45

Marseille vine după victoria clară cu Brest din runda trecută, scor 3-0, iar formația lui De Zerbi se află pe locul doi în clasamentul din Ligue 1, la două puncte de liderul PSG.

De cealaltă parte Nice se află pe locul 9 în campionatul Franței și are 17 puncte în 12 meciuri jucate. Nice vine după înfrângerea din etapa trecută, 1-2 cu Metz nu a mai câștigat de trei partide.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut, iar atunci Nice s-a impus cu 2-0.

