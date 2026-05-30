Selecţionerul echipei de fotbal a Braziliei, Carlo Ancelotti, şi-a exprimat, sâmbătă, încrederea în restabilirea "cât mai rapid posibilă" a atacantului Neymar, indisponibil din cauza unei accidentări la gambă.

Carlo Ancelotti, ultimele informații despre starea de sănătate a lui Neymar

Ancelotti a recunoscut totodată că starul în vârstă de 34 de ani ar putea rata meciul de deschidere al Cupei Mondiale împotriva Marocului, pe 13 iunie, relatează AFP.

"Credem că se va recupera cât mai repede posibil. Lucrează bine, este motivat", a declarat antrenorul italian în vârstă de 66 de ani, într-o conferinţă de presă.

Anunţul de miercuri, conform căruia Neymar nu va fi disponibil timp de două până la trei săptămâni, a umbrit începutul cantonamentului de pregătire al Braziliei pentru Cupa Mondială, desfăşurat la centrul de antrenament Granja Comary din Teresopolis, lângă Rio.

Neymar, incert pentru faza grupelor

Neymar, convocat de Carlo Ancelotti după luni de dezbateri, va rata meciurile de încălzire ale "Selecao" împotriva Panama şi Egiptului, iar participarea sa la meciul de deschidere al Cupei Mondiale împotriva Marocului din Grupa C, care include şi Haiti şi Scoția, este incertă.

"Dacă nu poate fi apt pentru primul meci, va fi pentru al doilea", a adăugat Ancelotti.

Pentru meciul împotriva Panama de duminică, de pe stadionul Maracana, "toţi jucătorii vor juca, pentru că este un meci important pentru a ne lua rămas bun de la fanii noştri", a continuat antrenorul.

Brazilia va decola spre Statele Unite luni şi îşi va stabili cartierul general în New Jersey. Brazilienii vor juca ultimul meci de pregătire împotriva Egiptului pe 6 iunie, la Cleveland.

În timpul ultimului său meci cu "Selecao", în octombrie 2023, Neymar a suferit o accidentare gravă la genunchi.

De atunci, el a suferit numeroase eşecuri fizice de la revenirea sa la Santos, clubul său formator, la începutul anului 2025, deşi s-a dovedit decisiv în evitarea retrogradării la sfârşitul sezonului trecut.

Agerpres