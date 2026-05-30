”Tunarii” au deschis scorul în minutul 6 prin Kai Havertz, care l-a învins pe Safonov cu un șut imparabil din unghi. Câteva minute mai târziu, PSG putea restabili egalitatea.
”Nu-mi vine să cred ce văd!” Lui PSG i-a fost interzis un penalty! Saka, henț flagrant în propriul careu
Parizienii ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri în al 16-lea minut al partidei. La un corner al lui PSG, Bukayo Saka a încercat să degajeze un careu din propriul careu, dar a dat pe lângă minge, iar balonul l-a lovit pe atacantul lui Arsenal în ambele mâini.
Germanul Daniel Siebert a lăsat jocul să continue și a ignorat nemulțumirile parizienilor. Nici arbitrii din camera VAR nu au intervenit.
Jamie Carragher a avut o reacție dură după faza petrecută în prima repriză și a transmis că este un moment regretabil care va umbri finala de la Budapesta.
”Nu-mi vine să cred ce văd. Sincer, este un henț evident. Saka are brațul întins, mingea îl lovește, iar cumva jocul continuă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Este penalty, punct.
Aceasta este o finală de Liga Campionilor. Acestea sunt momentele care definesc cariere și definesc sezoane întregi, iar PSG a fost privat de o decizie uriașă.
La ce mai folosește VAR-ul dacă nu intervine într-o astfel de fază? Toată lumea de pe stadion vede asta, toți cei care urmăresc meciul acasă văd asta, și totuși arbitrii ratează faza. Este uluitor. Absolut uluitor”, a spus Jamie Carragher.
