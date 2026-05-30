”Nu-mi vine să cred ce văd!” Lui PSG i-a fost interzis un penalty! Saka, henț flagrant în propriul careu

”Tunarii” au deschis scorul în minutul 6 prin Kai Havertz, care l-a învins pe Safonov cu un șut imparabil din unghi. Câteva minute mai târziu, PSG putea restabili egalitatea.

Tricolorul convocat de Gheorghe Hagi, pe lista unui club cu pretenții din Serie A!

Experții în arbitraj au dat verdictul la cel mai controversat moment din finala UCL: ”A furat show-ul!”

PSG - Arsenal 1-1 și câștigătoarea Champions League este decisă la LOVITURILE DE DEPARTAJARE, ACUM pe Sport.ro!

Parizienii ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri în al 16-lea minut al partidei. La un corner al lui PSG, Bukayo Saka a încercat să degajeze un careu din propriul careu, dar a dat pe lângă minge, iar balonul l-a lovit pe atacantul lui Arsenal în ambele mâini.

Germanul Daniel Siebert a lăsat jocul să continue și a ignorat nemulțumirile parizienilor. Nici arbitrii din camera VAR nu au intervenit.

Jamie Carragher a avut o reacție dură după faza petrecută în prima repriză și a transmis că este un moment regretabil care va umbri finala de la Budapesta.

”Nu-mi vine să cred ce văd. Sincer, este un henț evident. Saka are brațul întins, mingea îl lovește, iar cumva jocul continuă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Este penalty, punct.

Aceasta este o finală de Liga Campionilor. Acestea sunt momentele care definesc cariere și definesc sezoane întregi, iar PSG a fost privat de o decizie uriașă.

La ce mai folosește VAR-ul dacă nu intervine într-o astfel de fază? Toată lumea de pe stadion vede asta, toți cei care urmăresc meciul acasă văd asta, și totuși arbitrii ratează faza. Este uluitor. Absolut uluitor”, a spus Jamie Carragher.