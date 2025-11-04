Robert Lewandowski a semnat cu FC Barcelona în iulie 2022 și a devenit rapid unul dintre oamenii de bază ai catalanilor.

Echipa antrenată de Xavi la acel moment s-a angajat să îi plătească lui Bayern Munchen 45 de milioane de euro în schimbul atacantului polonez.



Oficialul lui Bayern a anunțat că Barcelona le-a plătit bavarezilor suma de transfer pentru Lewandowski



Presa din Germania a dezvăluit că formația catalană nu îi achitase încă întreaga sumă de transfer lui Bayern, dar CEO-ul bavarezilor a dezvăluit că cele 45 de milioane de euro au intrat în conturile formației germane.

Jan-Christian Dreesen a lămurit această situație, în urma ultimelor controverse legate de transferul polonezului.

Atacantul de 37 de ani a adunat 105 goluri și 20 de pase decisive în 157 de meciuri jucate pentru Barcelona.

10 milioane de euro este cota lui Robert Lewandowski, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

