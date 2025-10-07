Polonezul a avut cifre impresionante în sezonul precedent, dar a intrat în ultimul an de contract și se vorbește tot mai mult despre o despărțire, Lewandowski fiind dorit de mai multe cluburi din zona arabă.



În contractul dintre cele două părți există o opțiune de prelungire pentru încă un sezon, dar în această perioadă Barcelona îi caută deja înlocuitor ”veteranului” din ofensivă.



Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski



Karl Etta Eyong (21 de ani), atacantul camerunez de la Levante, este jucătorul pe care Barcelona a pus ochii, scriu spaniolii de la Fichajes.



Vârful are un start excelent de sezon pentru Levante. În opt partide, a reușit să marcheze de cinci ori pentru echipa sa, cifră la care se adaugă și trei assist-uri. Și cota sa de piață a crescut, acum fiind evaluat la 20 de milioane de euro.



Eyong a ajuns la Levante la începutul anului 2025. A fost transferat de la Villarreal petnru trei milioane de euro, iar în Spania a mai jucat pentru echipa secundă a celor de la Cadiz.



Barcelona, înfrângere usturătoare cu Sevilla



Cu mulți accidentați, Barcelona a pierdut categoric partida din deplasare cu Sevilla, scor 1-4, astfel că a rămas pe locul doi după opt etape, la două puncte în spatele liderului Real Madrid.



După reluarea campionatului, Barcelona va juca pe teren propriu în compania rivalei catalane Girona.

