În 16 partide, internaționalul român nu a reușit să înscrie vreun gol sau să ofere un assist, motiv pentru care grecii îi anunță acum plecarea.



Rămâne de văzut în ce condiții va fi de acord Aris să renunțe la serviciile internaționalului român transferat gratis în vară. Moruțan este evaluat de site-urile de specialitate la două milioane de euro.



Grecii anunță că impresarul lui Moruțan îi caută deja o echipă și explorează piața din Turcia, acolo unde a mijlocașul a mai evoluat în cariera sa. Este posibilă, de asemenea, și o revenire în România!



„Posibilitatea ca Olimpiu Moruțan să plece de la Aris pare tot mai reală, în condițiile în care fotbalistul român își caută o nouă echipă. Varianta unui împrumut sau chiar a unui transfer definitiv, în cazul în care va exista o ofertă concretă, este luată serios în calcul la Aris. Agentul jucătorului lucrează deja în această direcție.



Clubul este informat și este de acord cu demersurile reprezentantului internaționalului român, mai ales în contextul în care prima parte a sezonului a fost sub așteptări pentru el.



Moruțan a fost transferat cu obiectivul clar de a face diferența în compartimentul ofensiv al echipei. Totuși, după 16 meciuri disputate, nu a reușit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă, iar evoluțiile sale au fost, în general, considerate modeste.



Înainte de a semna un contract pe trei ani și de a ajunge la Salonic, Moruțan a evoluat în Turcia. Tocmai de aceea, agentul său își concentrează căutările în special pe această piață, dar și în România”, scrie gazzetta.gr.



Aris Salonic a avut parte de o primă parte modestă de sezon. Este pe locul șapte, cu doar 20 de puncte după 15 runde, la 17 puncte distanță de liderul campionatului, AEK Atena.

