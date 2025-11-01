Echipa pregătită de Hansi Flick a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și două înfrângeri. În runda #10, Barcelona a pierdut cu 1-2 în fața lui Real Madrid pe ”Santiago Bernabeu”.
Iar în următoarea etapă, catalanii vor întâlni Elche pe ”Luis Campos” duminică, de la ora 19:30.
Vești bune pentru FC Barcelona! Două reveniri după El Clasico: ”E minunat pentru noi”
La conferința de presă premergătoare duelului, Hansi Flick a dezvăluit că Robert Lewandowski și Dani Olmo au reveni din accidentări și că vor fi apți pentru duelul cu Elche.
”E minunat pentru noi”, a spus Hansi Flick, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.
Dani Olmo a avut o accidentare musculară care l-a ținut departe de teren în ultimele trei etape. El a lipsit de la 2-1 cu Girona, 6-1 cu Olympiakos în UEFA Champions League și de la 1-2 cu Real Madrid.
De la aceleași meciuri a lipsit și Robert Lewandowski.
Pedri, OUT pentru următoarele meciuri ale Barcelonei
Pedri a fost eliminat în finalul meciului cu Real Madrid, după ce a văzut al doilea cartonaș galben și nu va putea juca în partida cu Elche de duminică.
Mijlocașul spaniol s-a ales însă și cu o accidentare musculară, astfel că el va rata și partidele cu Club Brugge din Champions League și cu Celta Vigo din La Liga și ar putea reveni abia după pauza destinată echipelor naționale, pentru meciul cu Athletic Bilbao.
Pedri se alătură listei lungi de accidentați pe care o are Barcelona printre care se numără: Raphinha, Olmo ,Joan Garcia, Christensen, Gavi, Ter Stegen și Lewandowski, cu mențiunea atacantul polonez ar putea reveni chiar în partida cu Elche.
Mijlocașul spaniol are 13 partide în tricoul Barcelonei în acest sezon, reușind două goluri și două pase decisive.
140 de milioane de euro este cota lui Pedri, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.