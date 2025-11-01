Echipa pregătită de Hansi Flick a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și două înfrângeri. În runda #10, Barcelona a pierdut cu 1-2 în fața lui Real Madrid pe ”Santiago Bernabeu”.



Iar în următoarea etapă, catalanii vor întâlni Elche pe ”Luis Campos” duminică, de la ora 19:30.



Vești bune pentru FC Barcelona! Două reveniri după El Clasico: ”E minunat pentru noi”



La conferința de presă premergătoare duelului, Hansi Flick a dezvăluit că Robert Lewandowski și Dani Olmo au reveni din accidentări și că vor fi apți pentru duelul cu Elche.



”E minunat pentru noi”, a spus Hansi Flick, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

