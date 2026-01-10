Aflat la Inter din vară, Cristi Chivu poate spera deja la primul său trofeu important în cariera de antrenor, cel puțin așa spun calculele unui supercomputer.

Opta susține că Inter va deveni campioana Italiei

Statisticienii de la Opta consideră că Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, are cele mai mari șanse să cucerească Scudetto. 72.8% din scenariile simulate de supercomputer, o dau pe Inter viitoarea campioană a Italiei.

Pe locul al doilea apare Napoli, cu 13% șanse, iar podiumul este completat de AC Milan, cu doar 9.6% șanse.

Juventus este pe locul patru (2.6%), urmată de AS Roma (1.7% șanse), unde ar putea ajunge Radu Drăgușin, și Como (0.3%).

Cristi Chivu: ”Meciul cu Napoli poate fi decisiv pentru parcursul din acest sezon!”

La conferința de presă desfășurată înaintea jocului, Chivu a mărturisit că, în opinia sa, rezultatul meciului cu Napoli se poate dovedi decisiv în economia luptei la titlu.

”Noi vrem să ajungem la 7 puncte avans. Angajamentul există și dăm continuitate rezultatelor. Singura certitudine pe care o avem este că, în această perioadă, am lucrat mereu bine. Poate că a crescut și nivelul de conștientizare. Meciul poate fi decisiv pentru parcursul din acest sezon” a spus Cristi Chivu la conferința de presă premergătoare jocului.

