Ronald Koeman a confirmat: "Pot sa aduca un plus echipei!" Care sunt tintele Barcelonei pentru perioada de mercato din iarna

Barcelona isi face deja planuri pentru transferurile iernii.

Oficialii catalanilor au pus deja pe lista cateva nume importante pe care le au in vizor pentru urmatoarea perioada de mercato. Ronald Koeman si-i doreste pe Camp Nou pe Memphis Depay (de la Olympique Lyon), Eric Garcia (de la Manchester City) si Georginio Wijnaldum (de la Liverpool).

Acestia au fost doriti de antrenorul Barcelonei din aceasta vara, insa mutarile nu s-au concretizat din cauza problemelor financiare cu care se confrunta echipa in urma pandemiei de coronavirus.

Potrivit celor de la Daily Mail, Koeman a confirmat ca Barcelona va face tot posibilul pentru transferurile celor 3.

"Interesul nostru pentru Wijnaldum este puternic. Am vrut sa-l aduc aici in vara pentru ca are abilitatea de a face curse extraordinare de la mijlocul terenului si sa ajunga in careu la momentul potrivit. Sunt convins ca poate sa aduca un plus acestei echipe. Dar situatia financiara a Barcelonei era cunoscuta la clubul sau.

Exista sanse sa mai incercam si cu Garcia. Dar acum nu pot sa stiu cum va fi situatia financiara a clubului in ianuarie, va trebui sa asteptam", a declarat Ronald Koeman.