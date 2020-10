Fost capitan la Barcelona, Gica Popescu dezvaluie una din cele mai GRESITE alegeri din cariera: "Trebuia sa-mi inchei cariera acolo!"

Gica Popescu a evoluat de-a lungul carierei in cele mai tari campionate ale Europei.

Fostul mare fundas roman, a vorbit despre un moment al carierei lui, in care considera el, a facut o alegere gresita. In 2001, Gica Popescu a plecat de la Galatasaray cu care castigase Cupa UEFA si Supercupa Europei, pentru a merge in Italia la Lecce, deoarece, spune el, dorea o noua experienta.

"N-as mai pleca de la Galatasaray. As fi ramas acolo si as fi incheiat cariera acolo, pentru ca mai aveam inca doi ani de contract. Cand am plecat de la Galatasaray la Lecce, voiam o noua experienta, in Italia, pentru ca nu o avusesem, am renuntat la doi ani de contract. Nu ajunsesem in Italia si am zis 'hai sa incerc si aceasta experienta!'."

"N-as mai semna cu Dinamo. Drumul de la Craiova la Steaua l-as repeta. As face aceleasi Lucruri", a declarat Gica Popescu la Marius Tuca Show.

Gica Popescu a evoluat in cariera lui la trei echipe din Romania (Universitatea Craiova, Steaua, Dinamo), una din Olanda (PSV Eindhoven), Spania (Barcelona), Italia (Lecce), Germania (Hannover), Anglia (Tottenham), Turcia (Galatasaray).