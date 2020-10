Griezmann nu-si gaseste locul la Barcelona? Koeman a raspuns dupa meci: "Astazi l-am folosit ca numar 9"

Barcelona a ratat sansa de a trece pe primul loc in dauna rivalilor de la Real Madrid, asta dupa ce catalanii au pierdut cu 1-0 la Getafe, unicul gol al partidei fiind marcat de Jaime Mata din penalty, in minutul 56.

In urma cu cateva zile, Griezmann declara ca se simte foarte bine la nationala Frantei, din cauza faptului ca Didier Deschamps il utilizeaza pe pozitia unde da cel mai bun randament.

Dupa plecarea lui Luis Suarez, Barcelona arata ca are nevoie de un numar 9 veritabil, iar Griezmann nu este acela. Echipa sufera pe plan ofensiv, asta vazandu-se chiar in meciul contra celor de la Getafe.

In meciul de aseara Griezmann a evoluat 80 de minute, dar nu a reusit o performanta tocmai buna. Dupa meci, antrenorul Koeman a oferit o serie de declaratii, una cu privire la atacantul francez.

"Arbitrul a redus mult ritmul jocului si ne-a fost greu sa cream mai multe sanse de a marca."

"I-am spus lui Bordalas ca Nyom nu ma respecta, mi-a spus lucruri foarte urate in doua sau trei ocazii. I-am spus sa vorbeasca cu jucatorul sau."

"Am spus de multe ori ca avem o multime de calitate in fata si jucatorii pot evolua in mai multe pozitii. Astazi l-am pus pe Griezmann numar 9, important este sa fim capabili sa facem aceste schimbari", a declarat Ronald Koeman.