Revolta fanilor de la Real Madrid! Petiția împotriva lui Mbappe a strâns peste 1,5 milioane de semnături

Suporterii madrileni nu mai vor să audă de starul francez. O petiție online care cere plecarea lui Kylian Mbappe de la echipă a strâns deja un număr uriaș de semnături.

Petiția online intitulată direct „Mbappe Out” a depășit pragul de 1,5 milioane de semnături. Numărul suporterilor care nu îl mai doresc pe atacantul francez la echipă fiind în creștere. Nemulțumirile fanilor au apărut pe fondul evoluțiilor slabe ale echipei. În prezent, Real Madrid se află pe locul secund în La Liga, la o distanță considerabilă de liderul Barcelona. De asemenea, echipa a părăsit Liga Campionilor încă din faza sferturilor de finală, fiind eliminată de Bayern Munchen.

Kylian Mbappe / Foto: Getty Images.
Tensiuni la antrenamentele lui Real Madrid

Situația atacantului a fost agravată de un incident recent petrecut la baza de pregătire. Potrivit jurnaliștilor Guillermo Rai și Mario Cortegana de la The Athletic, Kylian Mbappe a fost implicat într-un conflict cu un membru al staff-ului tehnic. Totul a pornit în timpul unui joc școală, după ce angajatul clubului, care îndeplinea rolul de arbitru asistent, l-a semnalizat pe fotbalist în poziție de ofsaid.

Referitor la atitudinea jucătorului în acel episod, sursa citată a notat că atacantul „a vorbit cu furie și a folosit un limbaj ofensator” la adresa membrului din staff.

Acest eveniment amplifică presiunea și dezbaterile legate de forma sportivă și atitudinea lui Kylian Mbappe, în condițiile în care suporterii și conducerea clubului caută soluții după un sezon sub așteptări.

