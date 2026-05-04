Probleme în defensivă pentru Real Madrid. Un jucător esențial s-a accidentat și va lipsi luni bune

Potrivit informațiilor comunicate de clubul spaniol, Ferland Mendy va lipsi de pe teren din cauza unei probleme medicale serioase. Jucătorul francez se confruntă cu probleme medicale, estimările actuale indicând o pauză care poate ajunge până la cinci luni.

Sezon încheiat pentru Mendy

Ultima accidentare reprezintă finalul sezonului pentru apărătorul de bandă stângă și pune sub semnul întrebării prezența sa la începutul ediției viitoare de campionat.

„În urma testelor efectuate astăzi jucătorului nostru Ferland Mendy de către Serviciile Medicale ale lui Real Madrid, i s-a diagnosticat o leziune în tendonul mușchiului drept femural al piciorului drept. Evoluția sa este sub observație”, a transmis gruparea iberică prin intermediul canalelor oficiale.

Absența fundașului restrânge opțiunile echipei în zona defensivă pentru meciurile rămase de disputat.