Veștile nu sunt bune pentru staff-ul tehnic, cu doar câteva zile înaintea duelului dificil cu Real Madrid.



La ședința de pregătire au lipsit Ivan Balliu, Andrei Rațiu și Unai Lopez. Cei trei continuă procesul de recuperare, însă situațiile lor sunt diferite.



Balliu și Unai Lopez sunt tot mai aproape de revenire, ambii fiind văzuți săptămâna trecută la antrenamente cu mingea, semn că pot reintra curând în circuitul echipei.



Andrei Rațiu, OUT înainte de duelul cu Real Madrid



În schimb, Andrei Rațiu nu a făcut niciun pas înainte. Fundașul român nu este încă apt și, potrivit presei din Spania, șansele ca acesta să fie disponibil pentru meciul de duminică sunt minime.



Partida dintre Real Madrid și Rayo Vallecano este programată duminică, de la ora 15:00, pe stadionul „Santiago Bernabeu” din capitala Spaniei.



Andrei Rațiu are o cotă de piață de 18 milioane de euro, conform Transfermarkt. În acest sezon, internaționalul român a bifat 26 de meciuri pentru Rayo Vallecano, reușind un gol și o pasă decisivă.

