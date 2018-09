Real Madrid vs. Barcelona: cine a facut mai multi bani in ultimul sezon si de unde provin sumele

Real Madrid a stat mai bine la incasari pe ultimul sezon

Real Madrid a avut venituri mai mari cu peste 50 de milioane de euro fata de Barcelona in ultimul sezon. Madrilenii au incasat 748 de milioane de euro, in timp ce Barcelona a avut o cifra de afaceri de 686 de milioane de euro in sezonul 2017-18.

De unde vin banii?

Diferenta dintre Real si Barca putea fi si mai mare, daca de pe Camp Nou nu pleca Neymar, pentru suma record de 227 de milioane de euro. Ca o comparatie, cel mai mare transfer facut de Real in vara lui 2017 a fost plecarea lui Morata la Chelsea pe 55 de milioane de euro.

Real a facut bani multi sezonul trecut din participarea in Champions League, competitie pe care a si castigat-o - 86 de milioane de euro au venit de la UEFA.

Real Madrid a mai castigat 4 milioane de euro pentru Supercupa Spaniei si alte 18 milioane de euro pentru turul international din presezon.

178 de milioane de euro sunt banii castigati de Real Madrid de pe urma drepturilor TV pentru La Liga.

Dar cele mai mari sume vin din marketing - 297 de milioane de euro, din care 26 de milioane doar de la sponsorul tehnic, Adidas.

Real Madrid si Adidas negociaza in aceasta perioada prelungirea contractului, pe o suma mult mai mare.

Iar exploatarea stadionului Bernabeu a mai adaugat 174 de milioane de euro in conturile clubului Real Madrid.

In sezonul 2017-18, Real Madrid a castigat Supercupa Spaniei si trofeul UEFA Champions League.