Becali a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Radoi! Ce mesaj i-a transmis

Becali a insistat sa faca pace cu finul Radoi.

Cei doi au vorbit inaintea meciurilor nationalei U21 cu Portugalia si Bosnia. Radoi a intrerupt orice relatie cu Becali dupa ce a plecat de la Steaua, acum trei sezoane.

"Lui Mirel Radoi i-am dat mesaj inainte de meciul cu Portugalia, i-am zis sa raspunda la telefon ca nimic nu face fara binecuvantarea nasului. Poate sa faca ce vrea, nu ma supara pe mine. Si-a castigat deja dragostea cand eram in puscarie cand oamenii nu mai erau oameni. Dragostea mea pentru el n-o poate invinge nimic. L-am mai suant o data si a raspuns dupa aia. La Mirel nu puteam sa-i raspund cu razboi. A facut gesturi frumoase cand eram in puscarie, multe gesturi frumoase. I-am zis si in mesaj ca o sa reuseasca, apoi i-am spus asta si la telefon. Duhul de pace opreste razboiul. Pacea e cea mai buna", a spus Becali la PRO X.