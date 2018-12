Real Madrid, transfer surpriza! Ce jucator poate ajunge pe Santiago Bernabeu!

Real Madrid nu a avut startul de sezon pe care fanii il doreau, iar oficialii vor sa faca mai multe schimbari in aceasta iarna. Doar cu Ramos si Varane jucatori de baza in mijlocul defensivei, madrilenii vor sa transfere un fundas central de la FC Porto.

Eder Militao este fundasul de numai 20 de ani care a impresionat la formatia portugheza, iar Realul si-a trimis reprezentantii pe Estadio do Dragoao pentru a-l urmari mai bine pe tanarul fotbalist. Presa din Portugalia scrie ca tranzactia ar putea sa il coste pe Florentino Perez 50 de milioane de euro. Brazilianul a venit de la Sao Paolo in aceasta vara pentru 7 milioane de euro.

Pe langa Real Madrid, Manchester United este si ea interesata de serviciile jucatorului de 20 de ani. De altfel, Jose Mourinho i-a anuntat pe conducatorii lui United ca il vrea pe Militao, chiar inainte sa paraseasca formatia de pe Old Trafford.

Real Madrid are closely following Éder Militão and have already contacted Porto about the 20-year-old centre-back. [A Bola] pic.twitter.com/IO0WrERBje