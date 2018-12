Guardiola pregateste mutarea care sa-i aduca UEFA Champions League! Transfer URIAS de la Real Madrid: ce suma uriasa platesc seicii

Manchester City vrea sa castige UEFA Champions League pentru prima data in istoria clubului.

Antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola, vrea sa-l aduca pe Isco de la Real Madrid! Mijlocasul spaniol nu are cea mai buna relatie cu Santiago Solari iar Guardiola spera sa profite si sa-l ademeneasca pe Isco, cel care mai are insa contract pana in 2022 cu Real Madrid.

Florentino Perez spera sa obtina o suma record pentru Real Madrid - nu este dispus sa renunte la Isco pentru mai putin de 120 de milioane de euro, urmand astfel sa fie depasit recordul lui Cristiano Ronaldo de la Real.

Nu este prima data cand Man City il vrea pe Isco - au incercat sa-l transfere in 2013 cand acesta a plecat de la Malaga.