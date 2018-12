Transfer BOMBA! "Pogba cred ca va ajunge la Real Madrid!" Anuntul zilei in Anglia

Paul Pogba ar putea pleca de pe Old Trafford.

Paul Pogba nu a mai avut parte de increderea lui Jose Mourinho si a jucat foarte putin in ultima perioada. A fost lasat in afara primului 11 in meciurile cu Arsenal (2-2) si Fulham (4-1). Francezul nu a evoluat nici in marele derby de pe Anfield, cu Liverpool, pierdut cu 1-3. A evoluat in partida din UEFA Champions League, contra Valenciei, meci pierdut insa de "diavoli".

In ultima perioada au aparut tot mai multe discutii referitaore la o revenire in Seria A, la campioana Italiei, Juventus. Cu toate acestea, Andrei Kanchelskis, fostul jucator al lui Manchester United, cu 28 de goluri in 123 de meciuri, crede ca Pogba va ajunge in aceasta vara la Real Madrid.

"Cred ca Paul Pogba va cauta sa plece la Real Madrid in vara. Consider ca nu i se potriveste stilul de joc din Premier League si ca isi va putea arata adevarata valoare in campionatele din Italia sau Spania. Poate nu se potriveste nici pe stilul Barcelonei, insa cu siguranta este perfect pentru Real Madrid. Acolo va putea sa se exprime mult mai liber pe teren", a spus Kanchelskis.

Internationalul ucrainean considera ca francezul si-a iesit din ritm la United si face referire la situatia prin care a trecut si Maradona: "Pogba nu a dat dovada de continuitate in evolutii de cand a venit la United si cred ca este timpul pentru o schimbare. Daca Pogba vrea sa devina un mare jucator, trebuie sa isi gaseasca o echipa pe stilul sau. Maradona nu s-a putut adapta la Barcelona, dar a devenit un jucator extraordinar la Napoli".

Paul Pogba a castigat cu Manchester United Europa League si Cupa Ligii Angliei in 2017.