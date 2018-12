Fotbalistul care a dat SMS-uri de 5.000 euro pentru a-si elimina fosta iubita de la Big Brother! Telenovela incredibila pentru un atacant cu Real Madrid si PSG in CV

Jese Rodriguez este departe de a incheia conflictul cu fosta lui iubita, Aurah Ruiz. Fotbalistul o uraste atat de tare pe Aurah incat a ajuns sa cheltuiasca 5.000 euro pe SMS-uri pentru a o vedea eliminata de la un show de televiziune!

Presa din Spania scrie ca Jese Rodriguez, care a cunoscut o cadere teribila, dupa ce a jucat pentru Real si PSG, a cheltuit 5.000 de euro pe SMS-uri pentru a o elimina pe fosta lui iubita din emisiunea Big Brother VIP, din Spania.

Jese, care este sub contract cu PSG, dar care a fost imprumutat in ultimul an la Stoke, are un conflict cu Aurah Ruiz, femeia cu care a facut doi copii. Cei doi s-au acuzat de-a lungul ultimelor luni si au iscat o adevarata telenovela mediatica. Aurah l-a acuzat pe Jese ca isi cheltuie banii pe alcool si femei, dar si ca nu ii pasa de copiii sai.

Alcoolul si tigarile i-au distrus si ultimii trei neuroni pe care ii mai avea! As vrea sa pot sa ii iau lui Nyan numele de familie, nu merita asa un tata, asa cum el nu merita asa un copil - Aurah Ruiz