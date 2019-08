Real Madrid vrea cu disperare un transfer BOMBA: "Da, sunt interesati de mine!" Jucatorul a dezvaluit totul

Real Madrid e in impas inaintea inceputului de sezon.

Real Madrid are un plan B in cazul in care nu-l va putea transfera pe mult-doritul Paul Pogba.

Varianta de rezerva a clubului de pe Santiago Bernabeu este Donny Van de Beek.

Jucatorul lui Ajax a confirmat chiar el faptul ca cei de la Real Madrid s-au interesat de posibilitatea transferului sau.

"Da, Real Madrid e interesata de mine, dar presa merge prea departe. Nu vreau sa vorbesc acum despre ce este si ce nu este. Acum vreau sa ma concentrez pe meciul cu Vitesse", a spus olandezul pentru Fox Sports.

Van de Beek este o optiune pe care Real Madrid a avut-o in vedere toata vara ca o alternativa la Pogba. Francezul lui Manchester United este principalul obiectiv al spaniolilor si ramane in picioare pana pe 8 august, atunci cand perioada de transferuri se incheie in Premier League.

Antrenorul lui Ajax, Ten Hag, a facut si el referire la o posibila pierdere a lui Van de Beek din echipa. "Nu vrem sa-l pierdem, insa nu prea avem ce face in fata unei forte precum Real Madrid", a spus tehnicianul.

Real Madrid trece printr-o perioada dificila. Dupa ce sezonul trecut a fost un real dezastru pentru echipa de pe Bernabeu, nici perioada de pre-sezon actuala nu arata bine deloc. In amicalele verii, Real Madrid are pana acum doua infrangeri (3-7 cu Atletico Madrid si 0-1 cu Tottenham) si o victorie obtinuta ieri cu 5-3 in fata celor de la Fenerbahce.