Transferul care poate salva Real Madrid de la un nou sezon ratat! Calcule de ultim moment dupa umilinta cu Atletico Madrid: e asteptat cu nerabdare

Real Madrid a fost umilita de Atletico Madrid cu 7-3 intr-o partida amicala si-l asteapta de jucatorul care poate schimba lucrurile.

Telenovela transferului lui Paul Pogba la Real Madrid continua, iar data limita pentru incheierea acesteia se apropie. Nevoia acestui transfer pentru echipa de pe Santiago Bernabeu este cu atat mai mare, cu cat elevii lui Zinedine Zidane au suferit o infrangere usturatoare in amicalul cu Atletico din Statele Unite (scor 3-7).

Primul termen limita pentru un posibil acord intre Real Madrid si Manchester United este 8 august. In 12 zile, perioada de transferuri din Premier League se incheie. Din acel moment, United nu va mai putea semna niciun transfer.

Totusi, chiar daca nimic nu s-a concretizat, cei de la Manchester United si-au luat o masura de precautie si sunt pe cale sa obtina semnatura lui Milinkovic-Savic. Clubul englez e gata sa plateasca 75 de milioane de euro lui Lazio pentru mjlocasul sarb, scrie AS, ceea ce inseamna ca este posibil ca Pogba sa paraseasca echipa, iar Milinkovic-Savic sa fie inlocuitorul sau.

Totusi, o usa ramane deschisa pentru Paul Pogba chiar si dupa 8 august. El poate ajunge la Real si pana inaintea primului meci al lui United in noul sezon din Premier League, programat pe 11 august.

Posibilitatile de transfer nu se termina aici. Chiar daca francezul va juca impotriva celor de la Chelsea, el va mai avea 3 saptamani la dispozitie sa ajunga la Real Madrid, avand in vedere ca perioada de transferuri in La Liga se incheie pe 2 septembrie.

AS noteaza ca surse apropiate clubului de pe Santiago Bernabeu au declarat ca se ia in considerare o amanare a transferului lui Pogba pana in apropierea incheierii perioadei de transferuri din La Liga. Aceasta practica este cunoscuta in cazul Realului: asa s-a intamplat si la transferurile lui Liga Modric (a ajuns pe 27 august 2012) sau Gareth Bale (a ajuns pe 1 septembrie 2013).